Зеленский продлил запрет российских соцсетей на Украине 

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Указ, который вводит в действие решение СНБО Украины, опубликован на сайте украинского президента.

Запрет продлен на три года, передает ТАСС.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.

Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.