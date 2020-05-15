Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский продлил запрет российских соцсетей на Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 19 минут назад
Украинский президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей на Украине.
Указ, который вводит в действие решение СНБО Украины, опубликован на сайте украинского президента.
Запрет продлен на три года, передает ТАСС.
Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов.
В частности, санкции ввели против российских веб-ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С, «Парус».
Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украину сравнили с дойной коровой Украину сравнили с дойной коровой Советская песня довела украинского посла до безумия Советская песня довела украинского посла до безумия Зеленского назвали «слабаком», которым управляет «колониальная администрация» Зеленского назвали «слабаком», которым управляет «колониальная администрация»
Украина , Видео , Общество , Безопасность , Владимир Зеленский , Лаборатория Касперского , Яндекс , Mail.ru Group , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
В РФ столкнулись с нетипичным течением коронавируса
В РФ столкнулись с нетипичным течением коронавируса
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение