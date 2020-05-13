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Тимошенко убеждена, что Конституционный суд отменит «антиколомойский» закон 

Украина.ру и ещё 2 19 часов назад
Тимошенко убеждена, что Конституционный суд отменит «антиколомойский» закон
Фото: Украина.ру
Верховная Рада приняла 13 мая закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам, направленный против олигарха Игоря Коломойского. Этот закон является одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного транша.
«Возможно, МВФ и кукловоды из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде. Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать», — сказала Тимошенко.
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Украина , Конфликты , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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