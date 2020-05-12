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В Раде назвали МИД Украины «рассадником шизофрении» 

Lenta.ru и ещё 2 16 минут назад
МИД Украины сочли «рассадником шизофрении»
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины сделало «ненавистническое заявление» о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая 2014 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112». Видеозапись доступна на YouTube.
«По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — сказал Рабинович. Он добавил, что заявление ведомства по трагедии в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости и ненависти к людям.
2 мая МИД Украины опубликовал заявление, в котором Россия называется единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе. Москву также обвинили в сокрытии одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области.
Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Согласно официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.
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Комментарии 8
Украина , В мире , Вадим Рабинович , МИД , МВД , Верховная Рада
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