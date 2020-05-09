40-летняя модель и актриса славянского происхождения Ольга Куриленко публично отреклась от Украины, заявив, что в ней нет ни капли украинской крови. Родившаяся в Бердянске манекенщица, сыгравшая роль «девушки Джеймса Бонда», обнародовала результаты своего ДНК-теста, которые вызвали настоящий гнев у пользователей с Украины. Тестирование четко показало, что предки Ольги происходили из России, Белоруссии и Польши — но никак не Украины.
«Почему вы решили, что я стыжусь. Я просто правду сказала. Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась», — написала Куриленко, отвечая на гневные комментарии по поводу того, что она «стыдится быть украинкой».
Фотомодель пояснила, что ДНК-тест определенным образом продемонстрировал наличие славянских предков — из России, Белоруссии и Польши. Она не согласилась с высказанным мнением, что «национальность определяется по месту рождения». Более того, устав от негативных комментариев, Куриленко не смогла сдержать эмоции.
«Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: и я о вас того же мнения! То, что для вас я, вы есть для меня», — заключила Куриленко.