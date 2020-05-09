Ольга Куриленко публично отреклась от Украины 

«Почему вы решили, что я стыжусь. Я просто правду сказала. Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Сорри. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась», — написала Куриленко, отвечая на гневные комментарии по поводу того, что она «стыдится быть украинкой».

Фотомодель пояснила, что ДНК-тест определенным образом продемонстрировал наличие славянских предков — из России, Белоруссии и Польши. Она не согласилась с высказанным мнением, что «национальность определяется по месту рождения». Более того, устав от негативных комментариев, Куриленко не смогла сдержать эмоции.