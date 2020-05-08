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«Мы должны не дать РФ "приватизировать" победу над нацизмом» — заявил экс-министр. По его словам, Москва «строит мифологию и "скрепы"», стараясь «взять в заложники» историю.

«Необходимо построить мощное партнерство с нашими друзьями для противодействия этому», — призвал Климкин.

В своей статье на сайте «Европейская правда» экс-глава МИД пишет, что в современной России настоящую историю Второй мировой войны «уничтожили и заменили на лубок». Москва присвоила себе победу и сделала своим оружием не только внутри страны, но и за ее пределами, считает Климкин.

По словам экс-министра, Вторая мировая началась в результате сговора двух тоталитарных режимов.

«Нацистская Германия и сталинский СССР разделили и навсегда уничтожили Центральную Европу, которая была нашим общим домом, причем Сталин отнюдь не вел себя лучше Гитлера — достаточно вспомнить Катынь», — заявил Климкин и призвал Украину сотрудничать с Польшей «в вопросе возможных компенсаций за вторжение 1939 года». Он также отметил, что «для многих украинцев оба режима были одинаково преступными».

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы.