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В Харькове облили краской постамент в честь «Небесной сотни» 

Lenta.ru 6 часов назад
В Харькове облили краской постамент «Небесной сотни»
Фото: Нацполиция Украины
В Харькове неизвестные облили белой краской постамент в честь погибших участников Евромайдана, которых на Украине называют «Небесной сотней». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Информация об инциденте поступила утром в четверг, 7 мая. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Ранее, в апреле, в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим участникам антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. В конце ноября в городе уже разбивали доски участникам АТО, также была разгромлена Аллея памяти погибших бойцов.
Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в конце 2013 — начале 2014 года, которые закончились свержением и бегством из Украины президента Виктора Януковича. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли более 100 человек.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Харьков
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