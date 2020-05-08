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Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность 

Lenta.ru и ещё 20 9 часов назад
Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность
Фото: Lenta.ru
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о своем назначении главой Исполнительного комитета реформ неординарным шагом. Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам Саакашвили, сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. Бывший губернатор Одесской области считает, что те, кто отговаривал президента от этого решения, хотят сохранения на Украине статуса-кво. Он добавил, что Зеленский настроен на радикальные реформы и изменения.
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая. В России этот шаг комментироватьотказались.
22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что кандидатуре политика не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения Саакашвили отзовут посла из Киева.
Спустя некоторое время сообщалось, что власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.
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Комментарии
Украина , В мире , Кавказ , Конфликты , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
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