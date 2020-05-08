Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность 

По словам Саакашвили, сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. Бывший губернатор Одесской области считает, что те, кто отговаривал президента от этого решения, хотят сохранения на Украине статуса-кво. Он добавил, что Зеленский настроен на радикальные реформы и изменения.

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая. В России этот шаг комментироватьотказались.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что кандидатуре политика не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде . Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения Саакашвили отзовут посла из Киева.

Спустя некоторое время сообщалось, что власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.