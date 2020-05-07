Украина поставила ультиматум России

Вице-премьер Украины , первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Алексей Резников заявил о неизменности позиции Киева относительно порядка установления мира и проведения выборов в Донбассе. Об этом он сказал в четверг во время представления журналистам нового состава делегации Украины в контактной группе, которая была образована указом президента Владимира Зеленского

"Сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части (минских соглашений — прим. ТАСС)", — заявил Резников.

"Сначала — вопросы безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства , возможно, с помощью каких-то международных институтов, но в любом случае — контроль, вопросы безопасности и только после этого — местные выборы ", — подчеркнул Резников.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, представлял журналистам членов украинской делегации руководитель офиса главы государства Андрей Ермак . По его словам, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира на Украине и желанием украинской стороны активизировать работу группе. Он также заверил, что официальные стороны переговоров не изменились.

"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в трехсторонний контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас остается неизменным — это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет ", — заявил руководитель офиса президента.

Ермак также отметил, что партнеры Украины по нормандскому формату (Германия, Россия, Украина и Франция), а также ОБСЕ были проинформированы о создании такой делегации.