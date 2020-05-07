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Киев настаивает на изменении очередности выполнения минских соглашений 

ТАСС и ещё 1 7 часов назад
Украина поставила ультиматум России
Фото: ТАСС
Вице-премьер Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Алексей Резников заявил о неизменности позиции Киева относительно порядка установления мира и проведения выборов в Донбассе. Об этом он сказал в четверг во время представления журналистам нового состава делегации Украины в контактной группе, которая была образована указом президента Владимира Зеленского.
"Сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части (минских соглашений — прим. ТАСС)", — заявил Резников.
"Сначала — вопросы безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких-то международных институтов, но в любом случае — контроль, вопросы безопасности и только после этого — местные выборы ", — подчеркнул Резников.
Как сообщает пресс-служба офиса президента, представлял журналистам членов украинской делегации руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. По его словам, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира на Украине и желанием украинской стороны активизировать работу группе. Он также заверил, что официальные стороны переговоров не изменились.
"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в трехсторонний контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас остается неизменным — это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет ", — заявил руководитель офиса президента.
Ермак также отметил, что партнеры Украины по нормандскому формату (Германия, Россия, Украина и Франция), а также ОБСЕ были проинформированы о создании такой делегации.
Как и ранее, делегацию возглавляет экс-президент Леонид Кучма. Помимо Резникова в ее состав вошли: председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко — заместитель главы делегации (по согласию); замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко — представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин — представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам (по согласию); замминистра обороны Александр Полищук — представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности; председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова — представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам (по согласию).
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Комментарии 353
Украина , В мире , Леонид Кучма , Александр Полищук , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Андрей Костин , Александр Мережко , Галина Третьякова , Алексей Резников , ОБСЕ , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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