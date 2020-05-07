Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

Стоит отметить, что петиция была обнародована на сайте президента 1 апреля. С того момента ее подписали уже более 25 тыс. человек, чего достаточно для рассмотрения главой государства. Авторы документы напомнили, что Ермак подписался под созданием консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Авторы считают, что создание такого совета неприемлемо.

Зеленский заявил, что в настоящее время СБУ и ГБР проверяют публикации в СМИ на достоверность.