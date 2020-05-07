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Зеленский отреагировал на петицию украинцев об увольнении главы офиса Ермака 

Газета.Ru и ещё 5 7 мая 2020
Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, в которой требуется уволить главу его офиса Андрея Ермака. Об этом говорится на официальном сайте офиса президента.
Стоит отметить, что петиция была обнародована на сайте президента 1 апреля. С того момента ее подписали уже более 25 тыс. человек, чего достаточно для рассмотрения главой государства. Авторы документы напомнили, что Ермак подписался под созданием консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Авторы считают, что создание такого совета неприемлемо.
Зеленский заявил, что в настоящее время СБУ и ГБР проверяют публикации в СМИ на достоверность.
"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", — добавил Зеленский.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , СБУ
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