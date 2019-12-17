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РПЦ заявила о правовом беспределе на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
РПЦ заявила о правовом беспределе на Украине
Фото: РИА Новости
Захват храма канонической Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области является правовым беспределом, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Рассматриваем любые акты насилия против канонической Украинской православной церкви как проявления правового беспредела, направленного не только против верующих крупнейшей религиозной общины Украины, но и против авторитета государственной власти, декларировавшей невмешательство в дела религиозных организаций», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви.
До этого в РПЦ заявляли, что на Украине появилось «преследуемое большинство» сторонников УПЦ, которых заставляют переходить в ПЦУ.
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Теги:
Украина , В мире , Вахтанг Кипшидзе , РПЦ , РИА Новости
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