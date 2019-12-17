В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли район посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям посёлок Павлополь — посёлок Набережное. Выпущено 42 снаряда калибром 122 мм и 15 мин калибром 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

В СЦКК также заявили, что под обстрелы из крупнокалиберных миномётов попали районы сёл Ленинское и Дзержинское.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.