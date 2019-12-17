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В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное 

RT на русском 1 час назад
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное
Фото: ТАСС
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли район посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям посёлок Павлополь — посёлок Набережное. Выпущено 42 снаряда калибром 122 мм и 15 мин калибром 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
В СЦКК также заявили, что под обстрелы из крупнокалиберных миномётов попали районы сёл Ленинское и Дзержинское.
Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.
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Теги:
Украина , Армия , Конфликты
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