СМИ: Расширение полномочий Зеленского признано в суде неконституционным

Законопроект, который расширяет полномочия главы государства Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), признан в Конституционном суде Украины (КСУ) несоответствующим Конституции, передает ТАСС со ссылкой на источники в суде. Также сообщается, что у судей вызвало нарекания предложение о переходе на сугубо пропорциональную систему выборов и сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300 человек. Тем не менее, эти пункты были приняты "с предостережениями".

"По регламенту Рады признание проекта конституционным с предостережениями, запускает всю процедуру с самого начала: нужно будет устранить выявленные недостатки и подать законопроект в КСУ заново", — уточнили в издании strana.ua.

Напомним, что ранее с критикой предложенного Зеленским проекта выступили в ЛНР и ДНР, где было отмечено, что проект по сути не меняет статуса регионов, лишь расширяя полномочия главы государства.