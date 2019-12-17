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СМИ: Расширение полномочий Зеленского признано в суде неконституционным 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Законопроект, который расширяет полномочия главы государства Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), признан в Конституционном суде Украины (КСУ) несоответствующим Конституции, передает ТАСС со ссылкой на источники в суде. Также сообщается, что у судей вызвало нарекания предложение о переходе на сугубо пропорциональную систему выборов и сокращении числа депутатов Рады с 450 до 300 человек. Тем не менее, эти пункты были приняты "с предостережениями".
"По регламенту Рады признание проекта конституционным с предостережениями, запускает всю процедуру с самого начала: нужно будет устранить выявленные недостатки и подать законопроект в КСУ заново", — уточнили в издании strana.ua.
Напомним, что ранее с критикой предложенного Зеленским проекта выступили в ЛНР и ДНР, где было отмечено, что проект по сути не меняет статуса регионов, лишь расширяя полномочия главы государства.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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