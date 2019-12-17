Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В мире
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
Происшествия
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Оружие
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика

СБУ инсценировала нападение на депутата 

Газета.Ru + ещё 3 28 минут назад
СБУ инсценировала нападение на депутата
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко, об этом сообщается на сайте ведомства.
Сотрудники Службы безопасности получили сведения о подготовке нападения на Ананченко в связи с его общественной и политической деятельность. Для получения объективной доказательной базы сотрудники правоохранительных органов приняли решение об инсценировке.
Михаил Ананченко опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что на него напали два молодых человека, отмечается в сообщении СБУ.
В результате сотрудники Службы безопасности сумели задокументировать действия исполнителей и организаторов нападения, в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора преступления.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Газета.Ru: последние новости
Зеленскому отказали в расширении полномочий Зеленскому отказали в расширении полномочий Пристайко: "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса Пристайко: "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса Жена Порошенко уволена с должности главы Украинского культурного фонда Жена Порошенко уволена с должности главы Украинского культурного фонда 
Теги:
Украина , В мире , Происшествия , Безопасность , СБУ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана 2
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки 7
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США 170
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 832
Жуткие подробности о семье из «дома ужасов»
Жуткие подробности о семье из «дома ужасов» 14
Видео
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение