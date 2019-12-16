«У нас говорят по-русски грамотнее, чем россияне»

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Так парламентарий прокомментировал закон о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. По мнению депутата, этот закон несет в себе не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". Парламентарий добавил, что языковое разнообразие, наоборот, может усилить государство.

"Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя", — сказал Павленко.

На прошлой неделе депутат Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Свою инициативу политик связал с решением Венецианской комиссии Совета Европы , которая ранее призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.