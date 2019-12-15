Украинца осудили за советский флаг на День Победы

Житель Одесской области 9 мая открыто продемонстрировал красный флаг с надписью «Отечественная война» и георгиевскую ленточку. За данные действия мужчину приговорили к одному году условно. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря.

Суд в Одесской области вынес указанное наказание за «использование запрещённой коммунистической символики». Мужчина прикрепил красный флаг и георгиевскую ленту к своему велосипеду во время празднования 9 Мая. Теперь кроме наказания в виде года условно он должен оплатить судебные издержки.

За георгиевскую ленточку на мужчину составили админпротокол, а за флаг возбудили уголовное дело, сообщает телеканал NewsOne.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские националисты в ночь на 10 ноября облили краской памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Вандалы также написали слово «палач» и приурочили этот акт ко Дню украинского языка и письменности.