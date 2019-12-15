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Общество

Украинца осудили за советский флаг на День Победы 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Украинца осудили за советский флаг на День Победы
Фото: РИА Новости
Житель Одесской области 9 мая открыто продемонстрировал красный флаг с надписью «Отечественная война» и георгиевскую ленточку. За данные действия мужчину приговорили к одному году условно. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря.
Суд в Одесской области вынес указанное наказание за «использование запрещённой коммунистической символики». Мужчина прикрепил красный флаг и георгиевскую ленту к своему велосипеду во время празднования 9 Мая. Теперь кроме наказания в виде года условно он должен оплатить судебные издержки.
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За георгиевскую ленточку на мужчину составили админпротокол, а за флаг возбудили уголовное дело, сообщает телеканал NewsOne.
Ранее NEWS.ru писал, что украинские националисты в ночь на 10 ноября облили краской памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.
Вандалы также написали слово «палач» и приурочили этот акт ко Дню украинского языка и письменности.
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Комментарии 3 
Теги:
Украина , В мире , Происшествия , Георгий Жуков
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