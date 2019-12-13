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В мире

Зеленский предложил Раде изменить конституцию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 34 минуты назад
Зеленский захотел изменить конституцию
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
Документ зарегистрирован в пятницу в украинском парламенте, однако текст проекта закона пока не опубликован.
Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее реализации было необходимо внести соответствующие изменения в основной закон страны. В частности, напоминает ТАСС, требовалось утвердить новые единицы административного деления, ликвидировать областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах.
Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.
В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году.
Накануне Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
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Теги:
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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