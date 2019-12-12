Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия обвинила Россию в неверном сигнале
Германия обвинила Россию в неверном сигнале
В мире
"Жизнь требует нового осмысления Конституции"
"Жизнь требует нового осмысления Конституции"
Политика
Лечили курицей: журналист умер после визита скорой
Лечили курицей: журналист умер после визита скорой
Происшествия
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Общество

Обвинения в убийстве Шеремета предъявлены рок-музыканту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 20 минут назад
Рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко, он же Riffmaster, известный в украинских националистических кругах, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» — написал он в своем Facebook.
«Страна» сообщает, что Антоненко сейчас приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций.
Главный редактор «Страны» Игорь Гужва пишет, что Антоненко известен в националистических кругах и является автором «гимна» украинского спецназа «Тихо пришел, тихо ушёл».
«На его защиту уже выступил Карась из С14. В МВД анонсируют на 16.30 брифинг по делу Шеремета», — пишет Гужва.
До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны два подозреваемых в убийстве Шеремета.
Журналист погиб в 2016 году в центре Киева — его автомобиль подорвали, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным сериала «Слуга народа» Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным сериала «Слуга народа» Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным
Комментарии 
Теги:
Украина , Видео , Происшествия , Игорь Гужва , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Арсен Аваков , МВД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия обвинила Россию в неверном сигнале
Германия обвинила Россию в неверном сигнале 41
«Жизнь требует нового осмысления Конституции»
«Жизнь требует нового осмысления Конституции» 76
Лечили курицей: журналист умер после визита скорой
Лечили курицей: журналист умер после визита скорой 23
Большой театр обвинили в расизме из-за грима
Большой театр обвинили в расизме из-за грима 32
Дело МН17: Россия ответила Нидерландам
Дело МН17: Россия ответила Нидерландам 328
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение