Обвинения в убийстве Шеремета предъявлены рок-музыканту

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» — написал он в своем Facebook.

«Страна» сообщает, что Антоненко сейчас приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций.

Главный редактор «Страны» Игорь Гужва пишет, что Антоненко известен в националистических кругах и является автором «гимна» украинского спецназа «Тихо пришел, тихо ушёл».

«На его защиту уже выступил Карась из С14. В МВД анонсируют на 16.30 брифинг по делу Шеремета», — пишет Гужва.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны два подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист погиб в 2016 году в центре Киева — его автомобиль подорвали, когда он выехал из дома и проехал несколько десятков метров.