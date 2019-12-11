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Армия

Сенцов поблагодарил Путина за объединение Украины 

Lenta.ru 33 минуты назад
Сенцов поблагодарил Путина
Фото: РИА Новости
Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев. Об этом он сказал во время встречи с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами, передает издание theБабель.
По его словам, он испытывает ненависть в отношении российского лидера, однако он все равно ему благодарен. Объединяющая роль российского президента заключается в том, что он стал врагом для Украины.
«Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами», — сказал он.
По его словам, без военного конфликта в Донбассе Украина «бы прогнивала как Белоруссия».
Кроме того, Сенцов выразил мнение, что Киеву не удастся вернуть Донбасс под свой контроль до тех пор, пока Владимир Путин остается у власти в России.
«Он не отдаст его на наших условиях», — пояснил он, добавив, что то же самое относится и к Крыму: «Он скорее Кремль отдаст, чем Крым».
При этом он уверен, что Украина «все вернет рано или поздно».
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.
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Комментарии 20 
Теги:
Украина , В мире , Олег Сенцов , Владимир Путин , США
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