Сенцов поблагодарил Путина за объединение Украины

Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев. Об этом он сказал во время встречи с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами, передает издание theБабель.

По его словам, он испытывает ненависть в отношении российского лидера, однако он все равно ему благодарен. Объединяющая роль российского президента заключается в том, что он стал врагом для Украины.

«Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами», — сказал он.

По его словам, без военного конфликта в Донбассе Украина «бы прогнивала как Белоруссия».

Кроме того, Сенцов выразил мнение, что Киеву не удастся вернуть Донбасс под свой контроль до тех пор, пока Владимир Путин остается у власти в России.

«Он не отдаст его на наших условиях», — пояснил он, добавив, что то же самое относится и к Крыму: «Он скорее Кремль отдаст, чем Крым».

При этом он уверен, что Украина «все вернет рано или поздно».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.