Газовые переговоры Украина-Россия: транзит завис на волоске

В понедельник в Париже в ходе встречи президентов Украины и России обсуждалась не только политика и Минские соглашения, но и тема газа. В переговорах также участвовали представители Минэнерго двух стран, «Газпрома» и «Нафтогаза»

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопросу транзита газа было уделено очень много времени во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным . После переговоров Зеленский заявил, что контракт на транзит газа через территорию Украины будет только долгосрочным.

«Договора пока еще нет, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать, с лучшими условиями, чем до этого обговаривали наши представители, когда несколько сложных встреч были принципиально без ответа.

Действительно, не говорится уже о контракте на один год — сняли с обсуждения, то есть на сколько-то лет, я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе — это 10 лет, то есть очень сложно, когда одна сторона говорит об одном годе, а мы о десяти, то есть что-то найдем мне так кажется посередине», — сообщил Зеленский журналистам во время брифинга.

Также он подтвердил, что Украина готова получить от РФ выплату $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу в газовом эквиваленте.

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отмечает, что ожидаемого прорыва в переговорах по газу на встрече в Париже не произошло.

«Я ожидал большего, какой-то конкретики. Это важно, поскольку конкретика, в принципе, была: речь на переговорах шла и о сроках контракта, и о вопросах Стокгольма. То есть, эти вещи обсуждались, и Зеленский сказал, что достигнут определенный прогресс в понимании, пошло сближение позиций.

Но результата нет — нет подписания контракта. Результат может быть только после встречи в Брюсселе в трехстороннем формате. В Париже же принимались решения сугубо политического порядка», — рассказал Валентин Землянский в комментарии Украина.ру.

Объявление газовой войны

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко , присутствовавший во Франции, сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

«Мы договорились продолжать договариваться», — сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Витренко отметил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии . Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты «Нафтогаз» и «Газпром» должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между «Газпромом» и оператором украинской ГТС.

Отвечая на вопрос о том, «обнуляются» ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал:

«Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев , которого в Париж не взяли, подтвердил, что пока никаких договоренностей по газовому вопросу достигнуто не было, а переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Он также уточнил, что входящий в украинскую делегацию в Париж исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко получил четкие инструкции, которые были давно обсуждены и согласованы. В то же время Коболев указал, что любые потенциальные документы и соглашения такого размера, согласно уставу «Нафтогаза», будут требовать, как минимум, согласования правления компании, а, как максимум, решения или наблюдательного совета, или акционера.

Кроме того Андрей Коболев скептически оценил возможность транзита российского газа без контракта.

«Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта на транспортировку газа, особенно когда эта транспортировка происходит в пределах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракта», — сказал Андрей Коболев в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам главы «Нафтогаза», в уголовном праве такие поставки будут трактоваться как контрабанда. Он отметил, что их также трудно будет осуществить технически, так как в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда направить газ — в Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию.

«Мнение Коболева находится сугубо в формальной плоскости. То есть, мы не будем транзитировать, поскольку это будет газ, не подтвержденный некими юридическими документами. Но, если мы будем смотреть не по букве, а по духу ситуации и по тому, что в принципе два оператора работают друг с другом не первый год и прекрасно знают, как взаимодействовать на техническом уровне — на уровне диспетчеров, то, с точки зрения избежания кризиса, отсутствие договора не должно являться проблемой для транзита газа.

Тем более, что Украина является подписантом договора к Энергетической хартии, а там есть статья о транзите, в которой говорится о необходимости приложить все усилия, даже в случае конфликта, для сохранения транзита энергоресурсов и энергетических материалов.

Газ в данном случае может передаваться оператору, диспетчерам. Все объемы, которые будут проходить со стороны «Газпрома», на уровне диспетчеризации могут быть формализованы. Это, по сути, «грузинский вариант», который Коболев в упор не хочет замечать: газ проходит, все фиксируется, формализуется, а потом транспортная работа будет оплачена согласно тем тарифам, которые будут установлены в транзитном контракте. Вот и вся проблема, если подходить с точки зрения ее решения, а не с точки зрения клинча», — пояснил Валентин Землянский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после Парижа и вовсе заговорил о «газовой войне».

«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен», — написал Алексей Гончарук в Facebook.

Он в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража, пусть даже и газом.

Надежда есть

По мнению Валентина Землянского, дальнейший ход переговоров будет зависеть от того, какие директивы получит председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев после Нормандской встречи.

«Коболев за пределы этих директив выйти не сможет. Он может сколько угодно говорить о своей независимой политике, но он должен действовать строго согласно директивам, выданным Кабинетом министров.

Тем более, что он сам говорил о том, что решения должны быть согласованы с акционером, а Кабинет министров является единоличным акционером НАК «Нафтогаз Украины». И я очень надеюсь, что эти директивы будут совпадать с теми договоренностями, которые были достигнуты Зеленским в Париже», — отметил эксперт.

При этом, по мнению эксперта, возможно, что транзитный контракт будет подписан.

«Если брать условные реперные точки и среднеарифметическое, то контракт на транзит может быть подписан сроком на пять лет, с тарифом $2,5-2,7 за транзит тысячи кубометров газа на 100 километров.

С объемами поставок газа на Украину пока не ясно — у нас отсутствует понимание стратегии экономической политики и в связи с этим очень сложно определиться, какие объемы газа реально с экономической точки зрения будут предпочтительней для закупки Украиной в Российской Федерации. В любом случае, закупки газа по приемлемой цене — более выгодный вариант. Но этот вопрос, как я понимаю, пока находится в подвешенном состоянии.

И Стокгольм, который уже обсужден. Соответственно, это возможность возврата газом. И, как я понимаю, там есть встречные вопросы по искам «Газпрома», которые рассматриваются в Стокгольме. И там есть еще незакрытый вопрос с «долгом Януковича», то есть возможны какие-то взаимозачеты, которые в итоге могут привести к нулевому варианту», — считает эксперт.

По мнению Землянского, заключить контракт на встрече в Париже не удалось не потому, что «кто-то встал в позу и сорвал подписание контракта».

«Мне кажется, что просто решили двигаться поэтапно, постепенно — без кавалерийских наскоков. Поэтому я не теряю надежды, что ситуация все таки будет разрешена, и мы пройдем без кризиса. Хотя позиция «Нафтогаза» и заявление Гончарука явно не способствуют поиску компромисса.