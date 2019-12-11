Россияне не верят в примирение Москвы и Киева после саммита

Аналитическая служба Рамблера провела новый социологический опрос. Россиян спросили: «Вы верите, что встреча в "нормандском формате" является шагом к урегулированию отношений между Россией Украиной ?». Мнение разделилось.

72% опрошенных в это не верят.

«О чем вообще идет речь? Украина в жизни на это не пойдет. С США у них [украинцев. — Прим. ред.] свои договоренности», — высказались они.

Однако 15% участников более оптимистичны в своих взглядах.

«Верю. Живой диалог всегда лучше дистанционного. По крайней мере, прежнего конфликта уже точно не будет», — ответили респонденты.

13% не любят прогнозировать.

«Я за то, чтобы просто наблюдать. Время все расставит по своим местам», — выразились они.

Всего в опросе приняли участие 7866 человек.

Президенты общались без переводчиков и обсуждали «вопросы двусторонних отношений».

«Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата"», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Путин и Зеленский остались один на один после двусторонней встречи в расширенном составе, «где сидело по много людей с каждой стороны».