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Россияне не верят в примирение Москвы и Киева после саммита 

Рамблер 1 час назад
Россияне не верят в примирение Москвы и Киева после саммита
Фото: globallookpress.com
Аналитическая служба Рамблера провела новый социологический опрос. Россиян спросили: «Вы верите, что встреча в "нормандском формате" является шагом к урегулированию отношений между Россией и Украиной?». Мнение разделилось.
72% опрошенных в это не верят.
«О чем вообще идет речь? Украина в жизни на это не пойдет. С США у них [украинцев. — Прим. ред.] свои договоренности», — высказались они.
Однако 15% участников более оптимистичны в своих взглядах.
«Верю. Живой диалог всегда лучше дистанционного. По крайней мере, прежнего конфликта уже точно не будет», — ответили респонденты.
13% не любят прогнозировать.
«Я за то, чтобы просто наблюдать. Время все расставит по своим местам», — выразились они.
Всего в опросе приняли участие 7866 человек.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу с глазу на глаз на полях саммита «нормандской четверки» в Париже, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президенты общались без переводчиков и обсуждали «вопросы двусторонних отношений».
«Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата"», — приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь отметил, что Путин и Зеленский остались один на один после двусторонней встречи в расширенном составе, «где сидело по много людей с каждой стороны».
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва , США
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