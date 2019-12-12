Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

МОСКВА , 12 дек — РИА Новости. Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Ранее композитор в эфире телеканала «Россия 1» высказался о ситуации с концертами Софии Ротару , заявив, что финансирование певицей украинской армии не подтверждено. При этом он выразил мнение, что из-за действующего на Украине «налога на войну» часть средств с любых концертов, в том числе и российских артистов, идет на поддержку ВСУ. В качестве примера он привел выступления Успенской и сатирика Михаила Жванецкого

"Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза . Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность", — написала Успенская.

По ее словам, Лоза «пытается очернить и унизить действительно талантливых людей».

"Высшая ценность для меня — это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение", — заявила певица.

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе «Песня года», объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных соотечественников». В этом году певица решила вернуться в Россию и в декабре выступила на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.