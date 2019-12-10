«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого

По его словам, все делалось только для вида, что Украина держит свои обещания.

Военнослужащий ВСУ Александр Штоц, который перешел на сторону ДНР, дал интервью, в котором рассказал о ситуации в украинской армии. Фрагмент его рассказа показали в студии «Открытого эфира».

Штоц отмечает, что был свидетелем постоянного употребления спиртного, а также наркотиков. Кроме того, по его словам, в армии постоянно воровали тушенку, бензин и боеприпасы.

«Месяца два назад напился майор, который выпал из машины в пьяном состоянии. Он выпал, и ему колесом машина придавила голову», — рассказал Штоц.

При этом военнослужащих никто не обучал. Например, его самого ставили в наряд с автоматом, который он не умел разбирать.

Также бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как военные разминировали поселок под Луганском.