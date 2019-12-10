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«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого
Фото: РИА Новости
По его словам, все делалось только для вида, что Украина держит свои обещания.
Военнослужащий ВСУ Александр Штоц, который перешел на сторону ДНР, дал интервью, в котором рассказал о ситуации в украинской армии. Фрагмент его рассказа показали в студии «Открытого эфира».
Штоц отмечает, что был свидетелем постоянного употребления спиртного, а также наркотиков. Кроме того, по его словам, в армии постоянно воровали тушенку, бензин и боеприпасы.
«Месяца два назад напился майор, который выпал из машины в пьяном состоянии. Он выпал, и ему колесом машина придавила голову», — рассказал Штоц.
При этом военнослужащих никто не обучал. Например, его самого ставили в наряд с автоматом, который он не умел разбирать.
Также бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как военные разминировали поселок под Луганском.
«По рассказам слышал, что наши ребята-саперы выезжали в Луганскую область для разминирования в поселок Золотое. Они говорили, что это все делалось только для ОБСЕ, что Украина держит свои обещания. Они говорили, что снимали на камеры все или на телефон, я не знаю точно. Потом они закапывали эти мины назад», — поделился Штоц.
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Теги:
Украина , ОБСЕ
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