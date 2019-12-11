Пытки и везение: откровения бывшего украинского пленного

Пытки и чистое везение: бывший украинский пленный рассказал о процедуре обмена

Обмен «всех на всех» должен состояться в Донбассе до начала будущего года. Об этом договорились участники «нормандской четверки».

Украины, Германии и 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров России Франции . Во время саммита участники «нормандской четверки» договорились об обмене «всех на всех» в Донбассе. Причем это должно случиться до начала 2020 года. Такие обмены происходят между сторонами не впервые со времени начала боевых действий на юго-востоке страны. Корреспондент телеканала «Оплот ТВ» Александр Воскобойников, который проходил эту процедуру, рассказал, как Украина готовит такие списки.

«Мне сложно сказать, как сейчас они формируют списки, но, например, наша сторона отдает список, они соглашаются, этих людей привозят под обмен, а в последний момент этих людей просто увозят назад, их не отдают. Такая система у них работает постоянно», — объяснил собеседник «Звезды» в программе «Открытый эфир».

По словам Воскобойникова, в то время, когда обменивали его самого, «они хватали кого только могли просто на улице, чтобы обменять на своих боевиков, которых брали пачками в плен». Журналист считает, что возможность покинуть Украину для него была просто везением.

При этом он уверен, что предстоящий обмен «всех на всех» состоится, потому что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно показать, что он чего-то добился.

Воскобойников также рассказал, как он сам попал в плен.

«Привезли в лагерь, где стоял отряд "Днепр-1", мурыжили сутки, держали на старой разваленной ферме. Днем не давали даже присесть, ночью мы спали на сене. Я проснулся ночью, а у меня на макушке головы сидит полевая мышь. На рассвете вывели на улицу. Я, как и многие другие, подумал, что это последний рассвет в нашей жизни. Они все в масках, и началось. Стрельба в воздух, отжимайся, прыгай, заставляли копать, выкорчевывать какие-то пеньки на территории их тренировочного лагеря. Там мы находились шесть дней. Порой они зверели. В один из дней взяли одного из наших — парня из Мариуполя — и заставили рыть себе самому могилу. Другой в это время читал над ним молитву. Утром на седьмой день к нам пришли и сказали, что нас меняют», — сказал журналист.

Но перед обменом их еще шесть дней продержали в подвале на бетонном полу. При этом дважды в день кормили картошкой и поили водой, и два раза в сутки разрешали вставать. А затем отвезли в харьковское СБУ , где задержанные провели еще три дня. Воскобойников также рассказал, что ему сначала не объясняли, за что его удерживают.