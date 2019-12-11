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В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса 

BFM.RU + ещё 5 11 декабря 2019
В Верховную раду внесли законопроект о статусе Донбасса
Фото: ТАСС
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента. Авторами документа стали депутаты партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не опубликованы, сообщает «Ъ».
Накануне на парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) было принято итоговое коммюнике. В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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Теги:
Украина , В мире , Выборы на Украине , Законопроекты , Давид Арахамия , Верховная Рада , Газета "Коммерсантъ"
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