В Донбассе заявили о готовности к диалогу с Киевом

В Донбассе заявили о готовности к прямому диалогу с Киевом

Донбасс готов к прямому диалогу с Киевом . Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин , передает РИА Новости.

По его словам, без прямого диалога не получится полноценно решить конфликт, а отговорки о неготовности вести переговоры с жителями Донбасса, которые отказались ехать на Украину , отметил Пушилин, звучат нелепо.

Кроме того, глава ДНР заявил, что прорыва в разрешении конфликта в Донбассе на саммите лидеров «нормандской четверке» не случилось из-за позиции Украины. Пушилин считает, что Киев проявил слабость, и говорить о точных сроках наступления мира не приходится.

Ранее о готовности к диалогу с Донбассом заявил президент Украины Владимир Зеленский . По итогам встречи в «нормандском формате» он отметил, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». Также он подчеркнул, что люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, также должны стать стороной переговорного процесса.