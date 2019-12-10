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В Донбассе заявили о готовности к прямому диалогу с Киевом 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
В Донбассе заявили о готовности к диалогу с Киевом
Фото: РИА Новости
Донбасс готов к прямому диалогу с Киевом. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, без прямого диалога не получится полноценно решить конфликт, а отговорки о неготовности вести переговоры с жителями Донбасса, которые отказались ехать на Украину, отметил Пушилин, звучат нелепо.
Кроме того, глава ДНР заявил, что прорыва в разрешении конфликта в Донбассе на саммите лидеров «нормандской четверке» не случилось из-за позиции Украины. Пушилин считает, что Киев проявил слабость, и говорить о точных сроках наступления мира не приходится.
Ранее о готовности к диалогу с Донбассом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи в «нормандском формате» он отметил, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». Также он подчеркнул, что люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, также должны стать стороной переговорного процесса.
Переговоры лидеров «нормандской четверки» шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
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Теги:
Украина , В мире , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Киев
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