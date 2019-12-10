ДНР готова провести обмен пленными до конца года

Обмен пленными между Киевом Донецком может состояться до конца текущего года, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Дарья Морозова . Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Морозовой, ДНР готова к обмену и ожидает подтверждения готовности украинской стороной, после чего можно будет приступить к согласованию даты.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время планируется обмен 88 удерживаемых на Украине лиц на 53 пленных со стороны ДНР. При этом она подчеркнула, что количество человек для обмена не должно закрепляться.

Также представитель ДНР отметила, что вопрос о передаче пленных будет обсуждаться на встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая состоится 18 декабря.

Ранее стало известно, что в результате встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") в Париже была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех".