Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире

ДНР готова провести обмен пленными до конца года 

Газета.Ru + ещё 5 55 минут назад
ДНР готова провести обмен пленными до конца года
Фото: РИА Новости
Обмен пленными между Киевом и Донецком может состояться до конца текущего года, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Дарья Морозова. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Морозовой, ДНР готова к обмену и ожидает подтверждения готовности украинской стороной, после чего можно будет приступить к согласованию даты.
Омбудсмен отметила, что в настоящее время планируется обмен 88 удерживаемых на Украине лиц на 53 пленных со стороны ДНР. При этом она подчеркнула, что количество человек для обмена не должно закрепляться.
Также представитель ДНР отметила, что вопрос о передаче пленных будет обсуждаться на встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая состоится 18 декабря.
Ранее стало известно, что в результате встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание "Газеты.Ru") в Париже была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех".
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Газета.Ru: последние новости
В ЕП надеются на поддержку Еврокомиссией мирного процесса на Украине В ЕП надеются на поддержку Еврокомиссией мирного процесса на Украине Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против народа Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против народа СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука
Комментарии 
Теги:
Украина , В мире , Дарья Морозова , Газета.Ru , Донецк , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 191
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 12
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы 14
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 240
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 34
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
02:37
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
В мире
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение