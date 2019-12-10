Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

Зеленский пока не понял, в какую игру он играет. Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину — это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков , комментируя заявление Владимира Зеленского о «ничьей» по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

«Один их важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», — считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.

Другой важный итог, уже неформальный — это неудачная попытка Зеленского пересмотреть Минские соглашения и поставить вопрос о передаче границы украинской стороне до выборов.

«Но украинская сторона играла по правилам, установленным Россией. Потому попытки украинской делегации воспроизводить те идеи, которые высказал в свое время Петр Порошенко , были глупыми и немощными. Вместо того, чтобы предлагать новые инициативы по реализации Минских соглашений, Зеленский и компания попытались фонтанировать совершенно нереализуемыми идеями», — пояснил эксперт.

«Думаю, они будут продолжать использовать те же самые методы, что и Порошенко — подписывать документы, соглашаться, что Минские соглашения необходимо выполнить, но на самом деле, ничего не выполнять. Поэтому нельзя исключать, что в конце концов Украина будет пытаться завести Минские соглашения в тот же самый тупик, что и Порошенко», — отметил собеседник.

Также он добавил, что Путин обозначил несколько важных достижений по итогам года — это разведение войск в трех районах, обмен удерживаемыми лицами, проведение саммита в «нормандском формате», и подписание декларации, которая подтверждает приверженность Украины и Зеленского Минским соглашениям. «Все это можно считать важным результатом этого года» — заключил эксперт.

Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Позже Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.