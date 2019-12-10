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На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией 

Lenta.ru 43 минуты назад
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе. Интервью с министром опубликовано на странице издания «Громадське» в Twitter.
По его словам, в первое время контроль над границей могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с «представителями территориальных общин». При этом он указал, что это станет возможным только после того, как вооруженные формирования покинут территории самопровозглашенных республик. Аваков считает, что такой «переходный период» может продолжаться вплоть до года, но Украина «готова это пройти».
При этом он указал, что участники «нормандского саммита» не дали согласия на такой вариант, а президент России Владимир Путин «не готов вернуть границу». Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полного возвращения границы под контроль Украины. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече в «нормандском формате».
По итогам нынешнего саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.
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Комментарии 1 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Владимир Путин , МВД , Киев , Москва
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