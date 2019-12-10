Украинские СМИ: Нахрапом «взять Москву» не удалось

Украинские СМИ еще не начали анализировать итоги встречи в Париже, но в подаче новостей те издания, которые можно отнести к лагерю партии войны, акцентируются преимущественно на том, что "красные линии", выставленные Зеленскому националистическим меньшинством, тот не перешел. Поэтому показательно, что по окончанию пресс-конференции лидеров государств, собравшиеся накануне под стенами президентского офиса неонацисты объявили о сворачивании протеста.

Первым редакционный текст по итогам саммита, под заголовком "Майдан разойдется, война остается" опубликовало издание "Страна".

"Для Владимира Зеленского эта затея и раньше была не очень понятной — слишком много вопросов предполагалось на ней решить. И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом "взять Москву" не удалось", — констатирует издание.

Авторы указывают на необоснованность высказывавшихся "командой Зе" тезисов, что " Россия согласится отбросить Минские соглашения и отдать Зеленскому то, что не отдавала Порошенко, то есть — границу, армии республик и прочие свои активы на Донбассе".

"Факт остается фактом — стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, который поменял бы расклады на Донбассе", — оценивают журналисты результаты поездки украинского президента в Париж.

В итоговом коммюнике обозреватели не нашли "ничего такого, чего стороны не могли бы обсудить в рамках менее пафосной трехсторонней контактной группы в Минске". "Правда, есть и важные символические вещи, которые записаны в коммюнике. Это приверженность к Минским соглашениям, без всяких изъятий или редактур. Сколько бы Зеленский на словах не критиковал эти договоренности, но позиция Парижа и Берлина в этом смысле оказалась ближе к Москве", — пишет "Страна".

Издание предсказывает Донбассу "продолжение беспорядочных обстрелов, которые, может, и станут немного меньше, но вряд ли упадут до нуля".

"И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее. Ведь позиции сторон были в общем-то диаметрально противоположны. Хотя было и поле для компромисса. Но, вероятно, оно схлопнулось под влиянием каких-то сил — от внутренней "партии войны" до внешней", — замечают украинские журналисты.

В статье высказывается уверенность, что без начала реализации политической части Минских соглашений ситуация с безопасностью измениться не может в принципе: "И сама по себе "формула Штайнмайера" без понимания как именно выборы на Донбассе проводить, работать не будет".

"Удивительно, но резолюция нынешнего саммита сильно напоминает решения предыдущего — осенью 2016 года, в котором участвовал еще Порошенко. Тогда тоже "договорились договариваться". Дали срок два месяца на подготовку "дорожной карты", но так ничего и не произошло. А сами "четверки" прекратили собираться ввиду бессмысленности. Тоже, вполне вероятно, учитывая разницу в подходах, будет и сейчас", — дает неутешительный прогноз "Страна".

Издание предполагает, что сама встреча нужна была украинскому президенту для решения внутриполитических проблем и создания иллюзии "хитрого плана Зеленского".

"Но, похоже, весь хитрый план пока заключается в том, чтоб националисты ушли из под окон Офиса президента на Банковой. Именно на них было, во-многом, рассчитано выступление Зеленского на пресс-конференции, и утечки информации от Авакова и других участников встречи, что никакой зрады не было. И по националистам план сработал. Они уходят. Пока уходят", — резюмирует "Страна".