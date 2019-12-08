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МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования 

РИА Новости + ещё 9 27 минут назад
Украина получила новый кредит от МВФ
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, она провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на 4 миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов — ред.). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих", — говорится в заявлении Георгиевой.
"Президент (Зеленский) и я договорились, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике, а также мы согласились в том, что важно защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы, и возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков", — заявила Георгиева.
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Теги:
Украина , В мире , Кредиты , Владимир Зеленский , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд
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