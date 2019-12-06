Киев остался без денег МВФ

Киев не получит очередной транш МВФ до конца года

Украина не успеет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца декабря из-за нерасторопности депутатов Верховной рады и бюрократических проволочек. Как сообщает портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники, максимум на что приходится рассчитывать Киеву — это подписание в декабре меморандума о дальнейшем сотрудничестве с фондом.

Сообщается, что для получения денег украинским депутатам было необходимо принять ряд поправок к закону о регулировании в стране банковской деятельности. Однако этого не произошло.

По данным СМИ, Киев претендует на трехлетнюю программу финансовой помощи МВФ объемом до 6 млрд долларов.