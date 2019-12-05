ПЦУ придумала применение Филарету

В связи с ликвидацией «Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата» синод раскольнической ПЦУ создаст для ее «почетного патриарха» Филарета Денисенко религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Пресс-служба ПЦУ опубликовала заявление «о гарантии обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета».

На заседании Синода ПЦУ 5 декабря рассматривался вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности.

«Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета — создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии», — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Также за Филаретом сохраняется право пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 36. Филарет также получил пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

«Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований», — сообщили в ПЦУ.

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.

В четверг было распространено заявление Филарета о том, что томос врученный Вселенским патриархом на автокефалию ПЦУ, был ненастоящим.

В ноябре в Киеве проходил крестный ход против отмены ликвидации УПЦ КП.