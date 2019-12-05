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Политика

ПЦУ придумала применение Филарету 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
ПЦУ придумала применение Филарету
Фото: РИА Новости
В связи с ликвидацией «Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата» синод раскольнической ПЦУ создаст для ее «почетного патриарха» Филарета Денисенко религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.
Пресс-служба ПЦУ опубликовала заявление «о гарантии обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета».
На заседании Синода ПЦУ 5 декабря рассматривался вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности.
«Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета — создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии», — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Также за Филаретом сохраняется право пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 36. Филарет также получил пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
«Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований», — сообщили в ПЦУ.
Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.
В четверг было распространено заявление Филарета о том, что томос врученный Вселенским патриархом на автокефалию ПЦУ, был ненастоящим.
В ноябре в Киеве проходил крестный ход против отмены ликвидации УПЦ КП.
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Теги:
Украина , В мире , РПЦ , Минюст РФ
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