Помощник Зеленского рассказал о плане Б по Донбассу

План Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной. Об этом рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак

«Президент едет в Париж с чёткой позицией. Украина сделает всё от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путём», — цитирует издание «Новости Донбасса» Ермака.

По его словам, у Киева есть план Б. Как отметил Ермак, если Украина не увидит готовности к мирному процессу и исполнению минских договорённостей, с чётко определённым сроком, то тогда будет «не в фигуральном плане строить стену и жить дальше».

Он также рассказал, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у Киева есть план Б по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он подчёркивал, что рассчитывает на план А.