Сторонники Зеленского подрались из-за женщины 

Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос устроили драку в парламенте. Причиной конфликта стало то, что Лерос оскорблял в чате фракции экс-представителя кабмина Украины в Раде Ирину Верещук. Бужанский заступился за женщину.
Подробности инцидента не сообщаются. Представители «Слуги народа» комментировать потасовку отказались, пишет «Лента».
Ранее News.ru сообщал, что приглашённые на ток-шоу «Кто против?» гости, представленные зрителю как украинец Василь Вакаров и американец Грэг Вайнер (живущий в России бывший эмигрант в США Григорий Винников) подрались в эфире. Причиной конфликта стало влияние Соединённых Штатов на украинскую власть.