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Сторонники Зеленского подрались из-за женщины 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Сторонники Зеленского подрались из-за женщины
Фото: Скриншот из видео
Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос устроили драку в парламенте. Причиной конфликта стало то, что Лерос оскорблял в чате фракции экс-представителя кабмина Украины в Раде Ирину Верещук. Бужанский заступился за женщину.
Подробности инцидента не сообщаются. Представители «Слуги народа» комментировать потасовку отказались, пишет «Лента».
Ранее News.ru сообщал, что приглашённые на ток-шоу «Кто против?» гости, представленные зрителю как украинец Василь Вакаров и американец Грэг Вайнер (живущий в России бывший эмигрант в США Григорий Винников) подрались в эфире. Причиной конфликта стало влияние Соединённых Штатов на украинскую власть.
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Теги:
Украина , В мире , Григорий Винников , Максим Бужанский , Правительство Украины , Верховная Рада
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