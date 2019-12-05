Вступление Украины в НАТО связали с рынком земли

Депутат Верховной рады Михаил Добкин назвал сроки принятия Украины в НАТО. По его словам, это случится после того, как в стране будет открыт рынок земли.
Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь, — сказал Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Депутат отметил, что после вступления в НАТО стран Прибалтики и Венгрии, в них снизилось промышленное производство, а многие граждане были вынуждены уехать на заработки за рубеж из-за безработицы.
Ранее News.ru сообщал, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока не восстановят право венгерского меньшинства на обучение на родном языке на Украине, которое ограничил закон об образовании, принятый в 2017 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.