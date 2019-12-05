Вступление Украины в НАТО связали с рынком земли

Вступление Украины в НАТО связали с открытием рынка земли

Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь, — сказал Добкин в эфире телеканала NewsOne.

Депутат отметил, что после вступления в НАТО стран Прибалтики и Венгрии, в них снизилось промышленное производство, а многие граждане были вынуждены уехать на заработки за рубеж из-за безработицы.