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Вступление Украины в НАТО связали с открытием рынка земли 

News.ru 27 минут назад
Вступление Украины в НАТО связали с рынком земли
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады Михаил Добкин назвал сроки принятия Украины в НАТО. По его словам, это случится после того, как в стране будет открыт рынок земли.
Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь, — сказал Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Депутат отметил, что после вступления в НАТО стран Прибалтики и Венгрии, в них снизилось промышленное производство, а многие граждане были вынуждены уехать на заработки за рубеж из-за безработицы.
Ранее News.ru сообщал, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока не восстановят право венгерского меньшинства на обучение на родном языке на Украине, которое ограничил закон об образовании, принятый в 2017 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Теги:
Украина , В мире , Михаил Добкин , Петер Сийярто , МИД , Верховная Рада , НАТО
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