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«Два способа уничтожить Украину: война и продажа земель» 

Рамблер + ещё 15 41 минуту назад
Украину уничтожат война в Донбассе и продажа земли. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Его цитирует пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», представителем которой в украинском парламенте он является.
«Муниципальная стража»: Задумка Зеленского о Донбассе
В кулуарах Рады Рабинович заявил, что установить мир в Донбассе необходимо. По его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержит президента Украины Владимира Зеленского на ближайшей встрече в нормандском формате, если он поедет туда за миром.
«Давайте дадим ему (Зеленскому. — Прим. ред.) еще один шанс, так как его ждет встреча с гигантами мировой политики. Предоставим ему вотум доверия!» — призвал депутат.
Между тем следом он заявил, что в настоящее время у власти на Украине «бригада (американского финансиста Джорджа. — Прим. ред.) Сороса», и она «подводит» к продаже украинской земле. Он назвал это «последним рубежом», а причиной, по которой это может быть сделано, — полный провал плана по поступлению средств в федеральный бюджет.
«Им (представителям новой власти. — Прим. ред.) важно продать землю, загнать украинский народ в полную нищету, а все остальное их не волнует!» — добавил Вадим Рабинович.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Законопроекты , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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