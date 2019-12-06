«Два способа уничтожить Украину: война и продажа земель»

В кулуарах Рады Рабинович заявил, что установить мир в Донбассе необходимо. По его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержит президента Украины Владимира Зеленского на ближайшей встрече в нормандском формате, если он поедет туда за миром.

«Давайте дадим ему (Зеленскому. — Прим. ред.) еще один шанс, так как его ждет встреча с гигантами мировой политики. Предоставим ему вотум доверия!» — призвал депутат.

Между тем следом он заявил, что в настоящее время у власти на Украине «бригада (американского финансиста Джорджа. — Прим. ред.) Сороса», и она «подводит» к продаже украинской земле. Он назвал это «последним рубежом», а причиной, по которой это может быть сделано, — полный провал плана по поступлению средств в федеральный бюджет.