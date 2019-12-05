«А вешать будем потом…»

Чего хочет украинская власть на Донбассе

План реинтеграции Донбасса, реализация которого представляется делом неисполнимым на сто процентов, тем не менее включает в себя один вполне осуществимый элемент. При этом его эффективность может оказаться совсем не нулевой, хотя, если иметь в виду аналогичный опыт других постсоветских стран, едва ли стоит ожидать серьезных результатов

Речь идет о намерении команды президента запустить пропагандистскую кампанию, рассчитанную сначала на жителей мятежного региона, а потом распространить вещание на Крым

Около 10 лет назад аналогичное решение принял президент Грузии , однако говорить хотя бы о минимальном воздействии русскоязычного телеканала на сознание жителей Абхазии Южной Осетии , на которых вещание было рассчитано, не было ни малейших оснований. Граждане двух отделившихся республик просто не воспринимали попыток грузинских журналистов подорвать их доверие к России , на что делался главный расчет. Цену грузинской критике они знали задолго до начала информационной кампании.

Каким образом Киев собирается формировать привлекательный для Донбасса образ Украины , тоже непонятно. Бессмысленные аргументы, апеллирующие к принципу территориальной целостности, для жителей народных республик смысла не имеют совсем. О том, что из этого принципа исходит Запад, устанавливая отношения с Россией, они знают уже пять лет и убедить их в правильности такого подхода не может ничто и никто.

Цветущая и благополучная Украина, если предположить, что такое когда-нибудь станет возможным, это дело очень далекого будущего. Но даже если бы уже сейчас украинские власти имели возможность продемонстрировать гражданам республик, неслыханные экономические успехи, вряд ли они убедили бы людей в ошибочности выбора, сделанного более пяти лет назад. Уже тогда Донбасс вполне мог бы очароваться перспективами «европейских зарплат и пенсий», которые на Майдане обещал Арсений Яценюк . Жители тогда еще Донецкой и Луганской областей, Крыма отвергли путь евроитеграции, который, казалось бы, сулил невиданное благополучие, и выбрали собственные язык, историю, культуру, память о героизме предков. Донбасс и Крымский полуостров двинулись в прямо противоположном направлении от Запада к своей родине, России.

Если проанализировать высказывания и самого Зеленского, и людей из его окружения, станет ясно, что попытки украинской власти как-то изменить настроения людей Донбасса в свою пользу заведомо обречены на провал. Президент в интервью «Шпигелю» делает скандальное заявление, что «те, кто за Россию, могут уехать». То есть по сути дела он рисует перед Донбассом все ту же отвратительную нацистскую картину. Если перевести его слова на нормальный язык, то получается так: верни Киев контроль за регионом, большинству местных жителей, которое, согласно соцопросу, проведенному харьковскими социологами, выступает против возвращения в состав Украины, пришлось бы отправиться в изгнание.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказался не менее определенно. По его словам, на Украине «существует только один народ». Понятно, что имеется в виду именно украинский этнос. А как быть с теми, кто считает себя русскими? Собственно, на этот вопрос как раз и ответил Зеленский, предложив «сепаратистам» собирать манатки. Конечно, в эфире будут звучать другие вещи — грузины, к примеру, пытались играть на несуществующих братских чувствах и своей якобы горячей любви к абхазам и осетинам. Что-то похожее, видимо, попытаются сделать и украинские журналисты. Однако крайне сомнительно, что Донбасс когда-нибудь поверит в подлинность подобных заверений из Киева.

Таким образом, деньги, выделенные на пропаганду Америкой, конечно, же потратят, плюс что-то выделят из бюджета: закупят оборудование, установят ретрансляционные вышки, телерадиокомпания начнет вещание. Однако толку от этого не будет никакого. Просто потому, что Украине сегодня нечего сказать отделившимся территориям. Они все уже слышали. Самая главная фраза была сказана в начале войны: