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Филарет назвал полученный томос «не тем» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Филарет назвал полученный томос «не тем»
Фото: РИА Новости
Глава так называемой украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что томос, врученный Вселенским патриархом на автокефалию другой раскольнической структуры «Православной церкви Украины» (ПЦУ), был ненастоящим.
Филарет заявил, что этот томос делает украинскую церковь зависимой от Константинополя, передает «Шарий.net».
«Мы долго боролись и ждали томос, получили томос — но не тот томос, на который мы надеялись. Этот томос поставил нас в другую зависимость. Если раньше украинская церковь зависела от Москвы, то теперь этот томос поставил нас в зависимость от Константинополя», — сказал Филарет.
Глава УПЦ КП заявил, что Константинополь «требует уничтожить» Киевский патриархат. Он заверил, что митрополиту ПЦУ Епифанию «дано задание» уничтожить УПЦ КП.
Филарет подчеркнул, что «вынужден бороться за существование» собственного патриархата.
Служитель культа сообщил, что существует документ, в котором говорится, что УПЦ КП уничтожен, а сам филарет должен покинуть патриархию и не служить во Владимирском соборе.
«И это окончательное решение является следствием той борьбы, захвата храмов Киевского патриархата, которое продолжается. И он делает все это силой, и доходит до того, что похищают священников, запугивают их, чтобы они не оставались в Киевском патриархате, а переходили в ту так называемую ПЦУ», — сказал Филарет.
В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви — УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) — объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
Позже руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», несмотря на то, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине — Украинская православная церковь Московского патриархата.
Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ экс-глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.
В ноябре в Киеве проходил крестный ход против отмены ликвидации УПЦ КП.
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Теги:
Украина , В мире , раскол церкви , РПЦ , Минюст РФ , Москва
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