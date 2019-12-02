На какие области России покусилась Украина

По мнению политолога, в первую очередь Украине нужны черноземные регионы России.

«Украина хочет играть на зерновом рынке, чтобы стать в нем монополистом. Раньше у них была подобная идея про подсолнечное масло — ничего не вышло», — подчеркнул он.

Журавлев отметил, что обещания «европейских стандартов жизни» со стороны украинских политиков нереалистичны.

Как сообщал «Рамблер», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинские власти в национализме и притеснении малых народов и заявил, что это может привести к выходу из состава Украины нескольких регионов.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ответ заявил о готовности страны принять в свой состав несколько российских областей.

По словам Кулебы, российские области нужны Украине «для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».

Он опубликовал карту, на которой к Украине отнесены несколько российских областей, в том числе Ростовская.