На какие области России покусилась Украина 

Бывший сотрудник администрации президента РФ, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что украинские власти хотели бы заполучить Воронежскую и Белгородскую области России. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению политолога, в первую очередь Украине нужны черноземные регионы России.
«Украина хочет играть на зерновом рынке, чтобы стать в нем монополистом. Раньше у них была подобная идея про подсолнечное масло — ничего не вышло», — подчеркнул он.
Журавлев отметил, что обещания «европейских стандартов жизни» со стороны украинских политиков нереалистичны.
Как сообщал «Рамблер», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинские власти в национализме и притеснении малых народов и заявил, что это может привести к выходу из состава Украины нескольких регионов.
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ответ заявил о готовности страны принять в свой состав несколько российских областей.
По словам Кулебы, российские области нужны Украине «для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».
Он опубликовал карту, на которой к Украине отнесены несколько российских областей, в том числе Ростовская.