Зеленский предупредил о риске тотальной войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на то, чтобы решить конфликт в Донбассе силовым путем, и назвал подобные призывы вызывающими удивление. Об этом он рассказал журналистам Spiegel , Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Я не начну войну в Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: «Давай пойдем сражаться и отвоюем!». Но какой ценой? Я не буду этого делать», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что подобные требования инициируются «предыдущими властями» и удивляют его.

«Честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша территория, завтра мы ее вернем», — заявил украинский лидер.

Как сообщал «Рамблер», в том же интервью Владимир Зеленский выразил надежду, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму. Он пояснил, что планирует предложить трехсторонние переговоры на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.