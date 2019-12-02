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Зеленский предупредил о риске тотальной войны 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Зеленский предупредил о риске тотальной войны
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на то, чтобы решить конфликт в Донбассе силовым путем, и назвал подобные призывы вызывающими удивление. Об этом он рассказал журналистам Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
«Я не начну войну в Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: «Давай пойдем сражаться и отвоюем!». Но какой ценой? Я не буду этого делать», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что подобные требования инициируются «предыдущими властями» и удивляют его.
«Честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша территория, завтра мы ее вернем», — заявил украинский лидер.
Как сообщал «Рамблер», в том же интервью Владимир Зеленский выразил надежду, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму. Он пояснил, что планирует предложить трехсторонние переговоры на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Украина , В мире , Конфликты , Политика , Владимир Зеленский , Le Monde , Spiegel
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