Двое украинских силовиков погибли в Донбассе 

Два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.
Пресс-служба СБУ сообщила об этом информационному агентству «Интерфакс-Украина». Ведомство назвало имена погибших — ими оказались Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Соболезнования семьям бойцов выразил коллектив СБУ и глава Службы Иван Баканов.
Обстоятельства гибели силовиков ведомство не раскрыло. Сотрудники пресс-центра уточнили, что СБУ окажет всестороннюю помощь близким погибших.
Как ранее передавал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал никогда не начинать боевых действий в Донбассе. По словам главы государства, призывы к силовому решению конфликта исходят от «предыдущих правителей».