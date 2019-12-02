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Двое украинских силовиков погибли в Донбассе 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Двое украинских силовиков погибли в Донбассе
Фото: News.ru
Два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.
Пресс-служба СБУ сообщила об этом информационному агентству «Интерфакс-Украина». Ведомство назвало имена погибших — ими оказались Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Соболезнования семьям бойцов выразил коллектив СБУ и глава Службы Иван Баканов.
Обстоятельства гибели силовиков ведомство не раскрыло. Сотрудники пресс-центра уточнили, что СБУ окажет всестороннюю помощь близким погибших.
Как ранее передавал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал никогда не начинать боевых действий в Донбассе. По словам главы государства, призывы к силовому решению конфликта исходят от «предыдущих правителей».
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Теги:
Украина , Иван Баканов , Владимир Зеленский , СБУ , Интерфакс
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