Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Политика
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес
Новые воинские звания ввели на Украине
Новые воинские звания ввели на Украине
Армия
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
В мире

Прилепин рассказал об «отторжении» Донбасса от Украины 

РИА Новости 26 минут назад
«Донбасс отторгается от Украины»
Фото: РИА Новости
Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
"Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом… Потому что это сразу вызовет недовольство радикальной части людей в Киеве, и они начнут шатать Зеленского", — заявил Прилепин.
При этом, по его словам, "вся политическая и политологическая Украина понимают, что они Донбасс не удержат, что они его не контролируют, что он не нужен им, что они с ним не справятся, что там живут два-три миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться".
Европа тоже демонстрирует некую усталость от этой проблемы, считает Прилепин.
"Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры", — отметил писатель.
Прилепин выразил мнение, что в силу особенностей политики "ничего революционного не произойдет".
"Тем не менее, тренд обозначен: войска будут разводить, будут всех принуждать к миру, и постепенно Донбасс будет переходить в другой неукраинский политический формат", — сказал Прилепин, комментируя предстоящую в Париже встречу в "нормандском формате" на уровне глав государств.
Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии5 
Теги:
Украина , В мире , Конфликты , Захар Прилепин , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах 168
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища» 5
Новые воинские звания ввели на Украине
Новые воинские звания ввели на Украине 6
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным 54
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
Решена судьба подравшегося со школьником учителя 5
Видео
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
00:30
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
Общество Образование
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение