Прилепин рассказал об «отторжении» Донбасса от Украины

"Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом… Потому что это сразу вызовет недовольство радикальной части людей в Киеве, и они начнут шатать Зеленского", — заявил Прилепин.

При этом, по его словам, "вся политическая и политологическая Украина понимают, что они Донбасс не удержат, что они его не контролируют, что он не нужен им, что они с ним не справятся, что там живут два-три миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться".

Европа тоже демонстрирует некую усталость от этой проблемы, считает Прилепин.

"Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры", — отметил писатель.

Прилепин выразил мнение, что в силу особенностей политики "ничего революционного не произойдет".

"Тем не менее, тренд обозначен: войска будут разводить, будут всех принуждать к миру, и постепенно Донбасс будет переходить в другой неукраинский политический формат", — сказал Прилепин, комментируя предстоящую в Париже встречу в "нормандском формате" на уровне глав государств.

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.

Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.