На Украине оценили пророчество России о распаде страны

Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны

Кот отметил, что российский политик говорит «по-доброму, по братски: "Ребята, уймитесь"». По словам телеведущего, Иосиф Сталин также говорил Никите Хрущеву: «Уймись, дурак».

Кот также заявил, что Володин не зря выделил в своей речи венгров, поляков и русских. Телеведущий считает, что Украина может «сама себя разорвать», после чего территории страны будут «дрейфовать» в сторону России, Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее Вячеслав Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал Володин.

Также, по словам Володина, властям Украины следует задуматься, почему в 2014 году «подавляющее большинство — более 96 процентов жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации».