Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
Шоу-бизнес
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей
Происшествия
В крови двухлетнего ребенка нашли наркотики
В крови двухлетнего ребенка нашли наркотики
Происшествия
«Ничего общего с музыкой»: Пригожин о шоу-бизнесе
«Ничего общего с музыкой»: Пригожин о шоу-бизнесе
Шоу-бизнес

Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны 

Lenta.ru 35 минут назад
На Украине оценили пророчество России о распаде страны
Фото: РИА Новости
Украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот призвал обратить внимание на тон, которым председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил делегации из Украины, что Киев может потерять контроль над рядом регионов. Его слова цитирует радио «Комсомольская правда».
Кот отметил, что российский политик говорит «по-доброму, по братски: "Ребята, уймитесь"». По словам телеведущего, Иосиф Сталин также говорил Никите Хрущеву: «Уймись, дурак».
Кот также заявил, что Володин не зря выделил в своей речи венгров, поляков и русских. Телеведущий считает, что Украина может «сама себя разорвать», после чего территории страны будут «дрейфовать» в сторону России, Польши, Венгрии и Румынии.
Ранее Вячеслав Володин предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новые власти Украины должны пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — сказал Володин.
Также, по словам Володина, властям Украины следует задуматься, почему в 2014 году «подавляющее большинство — более 96 процентов жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации».
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Россия впервые применила гипероружие в Арктике Россия впервые применила гипероружие в Арктике
Комментарии12 
Теги:
Украина , В мире , Юрий Кот , Вячеслав Володин , Комсомольская правда , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла
«Прости»: Андрейченко разрыдалась на могиле Децла 1
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей
«Серёжа из Тиндера» украл у россиянки 1,5 млн рублей 1
В крови двухлетнего ребенка нашли наркотики
В крови двухлетнего ребенка нашли наркотики 3
«Ничего общего с музыкой»: Пригожин о шоу-бизнесе
«Ничего общего с музыкой»: Пригожин о шоу-бизнесе 6
Депутата-единороса накажут за пьяную езду
Депутата-единороса накажут за пьяную езду 20
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение