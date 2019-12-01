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В мире

Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что испытала отвращение при встрече с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост президента Украины, об этом она сказала в эфире YouTube-канала ISLND TV.
"Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал", — сказала бывший депутат.
Порошенко, по словам Савченко, рассказал ей со слезами на глазах, как "пожертвовал кровные 180 миллионов гривен на фронт".
"Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", — заключила экс-депутат.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где встретилась с президентом Петром Порошенко, который вручил ей орден. Позднее Савченко обвинили на Украине в подготовке терактов в центре Киева. В апреле ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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Комментарии19 
Теги:
Украина , В мире , Телевидение , Антон Волошин , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , Верховная Рада , ВГТРК
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