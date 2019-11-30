Эхо Майдана: на Украине осудили 59 активистов

Виновными в преступлениях на Майдане в Киеве в 2013 — 2014 годах признаны 59 человек, такую статистику решений украинских судов привела Генпрокуратура . Подозреваемыми по 4100 эпизодам числятся 445 человек, в том числе 48 чиновников и 228 правоохранителей.

Суды на Украине признали 59 человек виновными в причастности к различным преступлениям в ходе «майдана» — переворота в Киеве в 2013 — 2014 годах. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны.

Подозреваемыми по 4 100 эпизодам числятся 445 человек. Среди них 48 чиновников, 228 правоохранителей (27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи).

Днем ранее бывший депутат Верховной рады , член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш назвала бедственное положение на Украине результатом событий на Майдане.

«Украина — самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между «майданом» и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», — заявила политик в эфире телеканала NewsOne.

Экс-чиновница призналась, что винит себя в том, что была членом команды, которая не справилась с кризисом во время протестов. Как подчеркнула Лукаш, когда на площади в Киеве начались столкновения, украинские власти должны были применить «самые жесткие методы для наведения порядка».

21 ноября украинскому «майдану» исполнилось шесть лет. Этот день на Украине объявлен государственным праздником — Днем достоинства и свободы. Его инициировал прежний президент Петр Порошенко . Этот день посвящен событиям, в которые была погружена Украина в конце 2013 и начале 2014 года.

Тогда по стране прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название «майдан» или «евромайдан», так как самая крупная акция проводилась на Майдане Незалежности в Киеве. Бастующие выступали против решения правительства приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Вскоре обычные протестные митинги переросли в столкновения активистов с правоохранительными органами

Жертвами вооруженного противостояния считаются 106 человек.

Ответственность за их смерть новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

При этом сам бывший глава государства и сотрудники силовой структуры отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение МВД было распущено, а Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

«Евромайдан» привел Украину к потере Крыма, который после референдума вернулся в состав России, и войне в Донбассе. В итоге президентство Порошенко ознаменовалось, по большому счету, военной и националистической риторикой.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на расследовании дел по «майдану». Он указал на важность реальных результатов в этом вопросе. По его словам, он просил усилить группу следователей в данном производстве, передает НСН.

Сенатор назвал высказывание украинского лидера «правильным» и «хорошим» заявлением, а также добавил, что в реальных результатах расследования заинтересованы и Украина, и Россия, и ряд неангажированных стран.

Однако парламентарий усомнился в том, повлекут ли слова Зеленского за собой определенные шаги и действия.

«Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос», — подчеркнул член верхней палаты российского парламента.

Кроме того, он сказал, что Зеленского «можно только поддержать» в его стремлении, если в делах «майдана» все-таки появятся результаты.

Кроме того, известно, что в списке 106 погибших в ходе «майдана» обнаружены признаки фальсификации — там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявляла Елена Лукаш.

Например, 24 человека, посмертно получившие звания Героев Украины и кавалеров ордена «Небесной сотни», умерли по причинам, никак не связанным с какими бы то ни было боевыми действиями.

Примечательно, что некоторые умерли вне «майдана» также при случайных обстоятельствах или от болезней, а также вследствие самоубийств или пьяных драк. Также обращает на себя внимание тот факт, что немало людей из списка, судя по описанным обстоятельствам, относились к неблагополучной части населения.

«Эти люди умирали в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами «Небесной сотни» — совершенно не понятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?» — задалась вопросом Лукаш.