Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ 

Концерт украинской группы «Время и Стекло» во Львове отменили из-за отказа музыкантов записать видео с обвинениями в адрес России, сообщило украинское издание «Дело».
Украинские националисты потребовали музыкантов группы записать видеообращение, осуждающее политику России в Донбассе, а также назвать Крым украинской территорией. После того как коллектив отказался выполнить требование, концерт отменили.
«Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, организаторы решили отменить концерт», — заявил представитель националистов Антон Петровский.
Концерт «Время и Стекло» должен был состояться в львовском клубе «Малевич». Представители заведения подтвердили отмену мероприятия.
Группа «Время и Стекло» была образована в 2010 году, участники коллектива — Алексей Завгородний и Настя Дорофеева. Продюсер проекта и один из авторов песен — Алексей Потапенко, известный как Потап.