Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ

Концерт украинской группы «Время и Стекло» во Львове отменили из-за отказа музыкантов записать видео с обвинениями в адрес России , сообщило украинское издание «Дело».

Украинские националисты потребовали музыкантов группы записать видеообращение, осуждающее политику России в Донбассе, а также назвать Крым украинской территорией. После того как коллектив отказался выполнить требование, концерт отменили.

«Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, организаторы решили отменить концерт», — заявил представитель националистов Антон Петровский.

Концерт «Время и Стекло» должен был состояться в львовском клубе «Малевич». Представители заведения подтвердили отмену мероприятия.