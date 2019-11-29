Россияне: При отказе идти на уступки Москве пострадает Киев

Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан вопрос: «Какая сторона пострадает больше, если Киев не пойдет на уступки Москве (на саммите нормандской четверки)?».

70% проголосовавших ответили, что украинская и пострадает. Более того, они добавили, что закончится для них это очень плохо.

20% опрошенных не захотели давать какие-либо прогнозы на эту тему.

А 10% россиян все-таки опасаются того, что пострадает в большей степени российская сторона. По их словам, России очень необходимо выполнение договоренностей украинскими представителями.

Всего в опросе приняли участие 12190 человек.

По его словам, в своих действиях на саммите Зеленский будет руководствоваться исключительно национальными интересами страны, которую возглавляет, и не сделает «ни одного шага на какие-то уступки не на пользу нашему государству».