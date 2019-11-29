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Россияне: При отказе идти на уступки Москве пострадает Киев 

Рамблер 45 минут назад
Россияне: При отказе идти на уступки Москве пострадает Киев
Фото: ТАСС
Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан вопрос: «Какая сторона пострадает больше, если Киев не пойдет на уступки Москве (на саммите нормандской четверки)?».
70% проголосовавших ответили, что украинская и пострадает. Более того, они добавили, что закончится для них это очень плохо.
20% опрошенных не захотели давать какие-либо прогнозы на эту тему.
А 10% россиян все-таки опасаются того, что пострадает в большей степени российская сторона. По их словам, России очень необходимо выполнение договоренностей украинскими представителями.
Всего в опросе приняли участие 12190 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину на саммите нормандской четверки. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, в своих действиях на саммите Зеленский будет руководствоваться исключительно национальными интересами страны, которую возглавляет, и не сделает «ни одного шага на какие-то уступки не на пользу нашему государству».
« (Такого. — Прим. ред.) мы там не увидим», — подчеркнул секретарь СНБО.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина , Алексей Данилов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев , Москва
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