Российский политолог назвал вероятного претендента на захват территорий Украины

Польша готова включиться в раздел территорий, которые в настоящий момент входят в состав украинского государства. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал Сергей Михеев , отечественный политический эксперт.

Как отметил Михеев, у Варшавы имеются имперские амбиции, которые она собирается реализовать, когда настанет благоприятный момент. Согласно прогнозу аналитика, «поляки в случае чего вцепятся зубами в украинские земли». Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали о новых потерях в результате ударов по позициям ополченцев со стороны Вооруженных сил Украины.