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Российский политолог назвал вероятного претендента на захват территорий Украины 

Аргументы Недели 1 час назад
Российский политолог назвал вероятного претендента на захват территорий Украины
Фото: Аргументы Недели
Польша готова включиться в раздел территорий, которые в настоящий момент входят в состав украинского государства. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.
Как отметил Михеев, у Варшавы имеются имперские амбиции, которые она собирается реализовать, когда настанет благоприятный момент. Согласно прогнозу аналитика, «поляки в случае чего вцепятся зубами в украинские земли». Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали о новых потерях в результате ударов по позициям ополченцев со стороны Вооруженных сил Украины.
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Теги:
Украина , В мире , Конфликты , Сергей Михеев , Польша
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