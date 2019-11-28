На Украине заявили о риске закрытия тюрем из-за проблем финансирования 

В Министерстве юстиции Украины заявили о риске закрытия тюрем в стране из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську.
По его словам, Минюст преследует три ключевых цели: доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, а также увеличения финансирования медицины, питания, быта и зарплата работников.
«К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала тем, где тюрьмы не заполнены», — сказал Малюська.
В сентябре стало известно, что стратегическим предприятиям Днепропетровской области Украины могут ограничить электроснабжение из-за накопившихся долгов.