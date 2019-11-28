«Слуга народа» признался в своей судимости

Еще один депутат из партии Зеленского признался в своей судимости

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Богданец был судим за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство. Этот факт на своей странице в Facebook подтвердил сам парламентарий.

Богданец также рассказал о подробностях инцидента, после которого он был осужден. По его словам, все произошло в 2015 году, когда он, будучи участником боевых действий в Донбассе, отправился в короткий отпуск. В этот период он на дороге столкнулся с человеком, «который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием». «Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки — плюнул мне в лицо», — рассказал Богданец, добавив, что в ответ он «один раз ударил, не рассчитав силы».

Депутат также отметил, что во время избирательной кампании он не скрывал факт своей судимости. В ходе судебных разбирательств он признал свою вину и оплатил потерпевшему лечение. В результате по итогам годового испытательного срока суд освободил его от наказания.

Информацию о судимости Богданца несколько дней назад в своем Telegram-канале распространил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Он же до этого сообщил о судимости другого депутата от «Слуги народа» Романа Иванисова, который впоследствии был исключен из фракции.